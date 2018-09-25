Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ

25 сентября 2018 01:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом ТАСС сообщили в МАГАТЭ по итогам однодневного заседания Совета управляющих агентства.

"В Совет управляющих МАГАТЭ из 35 членов на период 2018-2020 годов избраны 11 новых стран. Новыми членами совета стали Азербайджан, Бразилия, Эквадор, Египет, Италия, Марокко, Нигер, Пакистан, Швеция, Таиланд и Уругвай, - говорится в сообщении агентства.

В пресс-службе организации отметили, что Совет управляющих МАГАТЭ избрал постоянного представителя Иордании при международных организациях в Вене Лину аль-Хадид председателем Совета управляющих на период 2018-2019 годов.

МАГАТЭ - ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Агентство создано в рамках ООН в 1957 году в качестве самостоятельной организации и представляет собой международный орган, призванный как контролировать ядерную деятельность, так и содействовать использованию атомной энергии.

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