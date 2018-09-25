Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония (ФОТО) (версия 2)

25 сентября 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония, состоявшейся в рамках 73-го заседания Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Trend сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

Отмечается, что по итогам встречи было принято заявление для прессы ГУАМ-Япония.

В заявлении стороны в очередной раз подтвердили приверженность общепризнанным нормам и принципам международного права, включая принципы, отраженные в Уставе ООН, а также подчеркнули важность международных усилий, направленных на скорейшее решение конфликтов на пространстве ГУАМ на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества ГУАМ-Япония, нацеленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности.

Также была подтверждена готовность и заинтересованность не только в сотрудничестве ГУАМ-Япония, но и сохранении диалога на высшем уровне по ряду региональных и глобальных вопросов.

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