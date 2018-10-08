Супруга Пашиняна действует согласно сценарию о создании имиджа миролюбивой Армении - эксперт

8 октября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян действует согласно сценарию о создании имиджа миролюбивой Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, в политической элите Армении после «бархатной революции» начинает преобладать популизм.

«Эта форма политического поведения, к которой в период Саргсяна прибегали редко, в период власти Пашиняна приобретает системный характер. Часть власти Пашинян прибрал к рукам посредством давления, затем после осознания невозможности проведения конкретной работы еще более усилил в политическом курсе популизм», - отметил эксперт.

Гулиев также сказал, что Пашинян, отправив своего сына на военную службу в рядах незаконного режима, созданного на оккупированных землях Азербайджана, стремился представить армянской общественности это как образец самого современного патриотизма.

Эксперт добавил, что приезд Акопян в оккупированный Ннагорно-Карабахский регион Азербайджана и выступление с призывом о мире, цель и направление которого неизвестны, являются продолжением новой популистской политики армянской элиты.

«Невозможно понять логику призыва Акопян к азербайджанским матерям о мире , несмотря на то, что они являются представителями народа, потерявшего свои исторические территории. Обращение Акопян к азербайджанским матерям на самом деле имеет такое абсурдное содержание, как «удержите своих детей от защиты своей родины».

Главный редактор добавил, что несмотря на то, что Акопян привезла в Нагорный Карабах группу российских женщин под предлогом «миссии мира», суть миссии в том, что это новая форма агрессии, которая маскируется под мир.

«В первую очередь не участие в этой акции какого-либо представителя российского государства говорит о том, что в России также хорошо понимают суть этой акции. Во-вторых, если бы Акопян и в самом деле желала мира, она бы воспрепятствовала отправке своего сына на оккупированные территории Азербайджана. В-третьих, если бы Акопян преследовала миролюбивые цели, то направила бы свое обращение не азербайджанским женщинам, а армянским и не приезжала на оккупированные территории Азербайджана», - сказал эксперт.

По его словам, Акопян могла бы показаться более миролюбивой, если бы вместо того, чтобы делать новые нелогичные призывы, действовала в соответствие с призывом Мехрибан Алиевой к армянским матерям «воздержитесь от направления своих детей на оккупированные земли Азербайджана»,

Гулиев добавил, что обращение Акопян на самом деле является безуспешной попыткой призвать азербайджанских женщин к капитуляции.

Эксперт добавил, что Акопян играет согласно сценарию о создании имиджа миролюбивой Армении.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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