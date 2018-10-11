Азербайджан обеспечил собственную безопасность, и это является основным фактором его развития - депутат

БАКУ /Trend/ - В то время, как в мире растет риск угрозы безопасности, в Азербайджане существуют стабильность и развитие.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, комментируя заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Бабаоглу сказал, что Президент Ильхам Алиев, проанализировав экономическое и политическое развитие страны, оценил ситуацию в контексте происходящих в мире глобальных процессов.

«Президент отметил, что в основе стабильности лежит политика, проводимая правительством Азербайджана, и поддержка этой политики народом. Это, по сути, важный социально-политический фактор, обеспечивающий как развитие, так и безопасность Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что риски, угрожающие безопасности в мире, растут, и не избавившись от старых зон риска, создаются новые, что осложняет сохранение стабильных отношений и обеспечение развития страны», - сказал депутат.

По его словам, в нынешней системе международных отношений отдельному государству, как национальному субъекту, не всегда легко обеспечивать свою безопасность.

«Общества, называемые Seсurity Community, то есть защищенные общества, в основном охватывают стратегические регионы Западной и Северной Атлантики. Вне этих обществ национальным субъектам очень сложно обеспечить свою безопасность. Тем не менее Азербайджан обеспечил свою безопасность, и это является основным фактором нашего развития. Но национальная безопасность - дело непростое. В международных отношениях действуют многочисленные участники, и каждый из них имеет свои собственные интересы. В этом случае обязательно необходимо прийти к соглашению в связи с решением сталкивающихся интересов и обеспечением взаимных интересов на платформе сотрудничества. В этом контексте глава государства, коснувшись отношений Азербайджана с соседними странами, заявил, что отношения Азербайджана с соседними странами в 2018 году вступили в новую фазу", - сказал Бабаоглу.

Депутат считает, что одним из приоритетов в этом плане является подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Азербайджан соседствует с пятью прикаспийскими странами, и в то время, когда в мире существует так много опасных угроз, недопонимание с соседними странами, безусловно, являлось одной из серьезных тревожащих проблем. Итоги продолжавшихся в течение многих лет переговоров создали новые условия вокруг Каспийского моря, которые превратили его в мирное море и создали новые перспективы для использования ресурсов Каспия и в то же время создали условия для образования новых нефтегазовых коммуникаций в Каспийском море. Это был успех азербайджанской дипломатии. Другим важным вопросом являются отношения с международными организациями и их нынешний уровень. Президент сказал, что между Азербайджаном и Европейским союзом подписан меморандум о приоритетах сотрудничества. Главный вопрос здесь - признание территориальной целостности Азербайджана, что является одним из основных приоритетов нашей внешней политики. Принятие в 2018 году заявления, подтверждающего территориальную целостность Азербайджана, на саммите НАТО - одной из крупнейших военно-политических организаций в мире, говорит о месте и репутации Азербайджана в системе международных отношений», - сказал Бабаоглу.

Депутат сказал, что, конечно, главной проблемой, стоящей перед внешней политикой, является освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

«Благодаря стратегическим шагам, предпринятым в этом направлении, сила азербайджанской армии постоянно растет, в нашей стране проходят военные парады и выставки военно-промышленной продукции. На самом деле главная цель - продемонстрировать нашу силу стране-оккупанту, поскольку без демонстрации силы невозможно принуждение к миру. Усиление военной мощи Азербайджана и дальнейшее расширение отношений с международными организациями в первую очередь проходят через обеспечение социального благополучия азербайджанского народа и экономического развития. Цифры, озвученные на заседании, еще раз показали, что за последние девять месяцев наши валютные резервы выросли на три миллиарда и достигли 45 миллиардов. Это серьезный показатель. Параллельно с этим принимаются новые меры по решению социальных проблем в Азербайджане и улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. Президент заявил, что экономические реформы будут углубляться на предстоящем этапе работы, и отметил, что эти проекты обеспечивают хорошие перспективы развития Азербайджана в ближайшие годы», - сказал Бабаоглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.