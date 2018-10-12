Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школы в Агджабединском районе

12 октября 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Салманбейли Агджабединского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места в селе Салманбейли Агджабединского района, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству образования первоначально будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений в проекте госбюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства нового здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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