Президент Ильхам Алиев прибыл в Астаринский район

15 октября 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Астаринский район.

Глава государства посетил памятник, установленный общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в центре города Астара, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в парке, где установлен памятник Гейдару Алиеву, и проектах, реализованных за последние годы в районе.

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