Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара».
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Строительство систем водоснабжения и канализации города Астара».
Глава государства нажал кнопку, символизирующую официальное открытие систем водоснабжения и канализации города Астара.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Астаринского района.
В заключение было сделано фото на память.
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