Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара».

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Строительство систем водоснабжения и канализации города Астара».

Глава государства нажал кнопку, символизирующую официальное открытие систем водоснабжения и канализации города Астара.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Астаринского района.

В заключение было сделано фото на память.

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