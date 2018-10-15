Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара»

15 октября 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Система водоснабжения города Астара».

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте «Строительство систем водоснабжения и канализации города Астара».

Глава государства нажал кнопку, символизирующую официальное открытие систем водоснабжения и канализации города Астара.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Астаринского района.

В заключение было сделано фото на память.

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