Президент Ильхам Алиев: Растет международный авторитет, сила Азербайджана и правильная политика, проводимая в экономической сфере, дает плоды

БАКУ /Trend/ - Растет международный авторитет, сила Азербайджана и правильная политика, проводимая в экономической сфере, дает плоды.

Об этом в понедельник во время встречи с представителями общественности Лерикского района сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе участия в церемонии завершения реализации проекта «Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик»

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