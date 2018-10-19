Нагорно-карабахская проблема - самый опасный конфликт на постсоветском пространстве - генконсул Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В американской печати опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева о захватнической политике Армении, говорится в пятницу в сообщении генконсульства.

Статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева об армяно-азербайджанском конфликте на фоне ожидаемого на следующей неделе визита советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона на Южный Кавказ опубликована в обладающей широкой читательской аудиторией и, в частности, популярной в политических кругах США газете «The Daily Caller».

В статье «Есть ли надежда на установление устойчивого мира в Нагорном Карабахе?» генеральный консул пишет, что одним из важных вопросов, который будет обсужден в рамках ожидаемого на следующей неделе визита Джона Болтона на Южный Кавказ, будет армяно-азербайджанский конфликт, и подчеркивает, что этот конфликт продолжает оставаться главной угрозой для мира и стабильности в регионе.

Подробно информируя об истории армяно-азербайджанского конфликта, Агаев приводит конкретные факты об агрессии и этнической чистке, осуществленных Арменией против страны, и отмечает, что этот конфликт является самым опасным на постсоветском пространстве. Для сравнения Агаев отмечает, что площадь оккупированных территорий Азербайджана в 13 раз превышает территорию Лос-Анджелеса или же равна площади американского штата Коннектикут.

Генеральный консул отмечает, что несмотря на известные резолюции Совета Безопасности ООН, а также соответствующие документы других международных организаций, военная оккупация Арменией азербайджанских территорий все еще продолжается. Он подчеркивает, что самым главным препятствием в решении конфликта является то, что Армения отказывается вывести свои войска с оккупированных территорий и не создает возможности для возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

Агаев отмечает, что посол США в Армении Ричард Милс в своем недавнем интервью армянским СМИ сказал, что для решения конфликта в первую очередь должны быть возвращены оккупированные территории Азербайджана.

Генеральный консул далее подчеркивает, что Армения переживает демографический кризис, десятки тысяч молодых армян покидают страну и эмигрируют в зарубежные страны. С 1991 года Армению покинули примерно 1,5 миллиона человек. Отметив, что уровень бедности в Армении приближается к 30 процентам и данный показатель является самым высоким среди стран Южного Кавказа, Агаев подчеркивает, что, согласно статистике ООН, до 2050 года Армению покинет еще один миллион человек.

Генконсул пишет, что, в отличие от Армении, Азербайджан обладает самой сильной экономикой в регионе, страна реализует многочисленные крупнейшие энергетические проекты, а также межконтинентальные транспортные проекты, вносит важный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. Кроме того, он отмечает, что Азербайджан, являющийся главным стратегическим партнером США в регионе, оказывает сильную поддержку усилиям Соединенных Штатов в борьбе с международным терроризмом, а также в диверсификации энергетических источников.

Агаев также отмечает, что в стране мусульмане, христиане и евреи живут в атмосфере мира, гармонии и взаимоуважения.

Дипломат подчеркивает, что для достижения устойчивого мира Армения должна отказаться от своей агрессорской политики против Азербайджана и принять участие в конструктивных переговорах.

В заключение Насими Агаев выражает надежду на то, что США активизирует усилия для обеспечения устойчивого мира и взаимопонимания между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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