Михаил Гусман: Успехи современного Азербайджана не только радуют - они поражают воображение

БАКУ /Trend/ - Главным событием уходящего 2018 года для Азербайджана стали президентские выборы, во время которых народ республики вновь и с очень высоким уровнем доверия избрал Президентом Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Михаил Гусман.

По его словам, проголосовавшие за Президента люди ощутили на себе те благотворные изменения, которые произошли в стране за последние 15 лет, в течение которых во главе страны находится Президент Ильхам Алиев.

«Ильхам Алиев возглавил страну, которую его великому отцу, общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву ценой невероятных политических усилий и невероятной силы воли удалось спасти от скатывания в пропасть, к развалу и распаду», – сказал Гусман.

Он подчеркнул, что именно Гейдар Алиев был Спасителем современного Азербайджана, а Ильхам Алиев за последние 15 лет показал себя Строителем страны.

«Успехи современного Азербайджана не только радуют: они поражают воображение, вызывают нескрываемую зависть врагов и искреннюю радость друзей. Планы, намеченные Президентом Азербайджана, которые он неоднократно озвучивал, связаны с развитием экономики, социальной сферы, культуры, военного строительства, и говорят о том, что и в наступающем году Азербайджан сможет поступательно двигаться по пути строительства всё более современного, всё более сильного и всё более интегрированного в мировую политическую систему государства», – считает замгендиректора ТАСС.

Гусман отметил большую роль Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в поддержке реализации стратегических планов развития страны, намеченных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Гусман заключил, что будущее Азербайджана под руководством Строителя страны, Президента Ильхама Алиева видится ему в высшей степени радостным.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.