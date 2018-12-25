Президент Ильхам Алиев утвердил состав Совета финансовой стабильности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ "О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики" от 15 июля 2016 года.
Указом утвержден состав Совета:
Председатель Совета
Помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности - заведующий отделом
Члены Совета
Помощник Президента Азербайджана по вопросам аграрной политики - заведующий отделом
Помощник Первого вице-президента Азербайджана
Помощник Первого вице-президента Азербайджана
Министр финансов Азербайджана
Министр экономики Азербайджана
Председатель Центрального банка Азербайджана
Председатель правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
Секретариату Первого вице-президента поручено представить Совету финансовой стабильности Азербайджана предложения о помощниках Первого вице-президента, которые будут представлены в Совете.
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению в соответствие с этим указом актов Президента Азербайджана и представить их главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов Кабмина; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.
Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.
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