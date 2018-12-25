Президент Ильхам Алиев утвердил состав Совета финансовой стабильности

25 декабря 2018 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ "О создании Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики" от 15 июля 2016 года.

Указом утвержден состав Совета:

Председатель Совета

Помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности - заведующий отделом

Члены Совета

Помощник Президента Азербайджана по вопросам аграрной политики - заведующий отделом

Помощник Первого вице-президента Азербайджана

Помощник Первого вице-президента Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана

Председатель правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Секретариату Первого вице-президента поручено представить Совету финансовой стабильности Азербайджана предложения о помощниках Первого вице-президента, которые будут представлены в Совете.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению в соответствие с этим указом актов Президента Азербайджана и представить их главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов Кабмина; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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