Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса

26 декабря 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую кольцевую автодорогу с улицей Шарифзаде, а также Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.

Затем глава государства и его супруга заложили фундамент нового жилого комплекса общей площадью 15,4 гектара.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в реконструированном парке на территории Ясамальского района.

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