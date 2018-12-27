Реформы Пашиняна могут привести к росту протестов в Армении - азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - Республиканская партия Армении, де-юре ушедшая с политической сцены после проведения в декабре внеочередных парламентских выборов, как и ожидалось, для возвращения своих утраченных позиций, восстановления своего авторитета начала резко критиковать политику Николы Пашиняна.

Об этом в четверг сказала Trend политолог Нязакят Мамедова

По ее словам, один из активных членов партии Эдуард Шармазанов сказал, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ликвидировал министерства культуры и диаспоры, разделил их функции между другими министерствами.

«В результате сотрудники ликвидированных министерств провели на прошлой неделе акцию протеста в Ереване. Армянская апостольская церковь также выразила свой протест. Как мы видим, проведение Пашиняном, занявшего после выборов кресло премьер-министра, некоторых реформ привело к протестам не только Республиканской партии, но и других структур, и не исключено, что данный процесс в следующем году приобретет еще больший размах. Так как в результате этих и других реформ тысячи армян вынуждены будут встречать Новый год в статусе безработных», - сказала Мамедова.

Она также отметила, что в 2018 году в Армении был проведен ряд скандальных арестов.

«В качестве примера можно привести арест экс-президента Армении Кочаряна, а также воевавшего в Карабахе военного преступника генерала Манвела Григоряна, привлечение к следствию генерального секретаря ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова», - сказала политолог.

Мамедова добавила, что другие страны-члены организации, в частность Казахстан и Беларусь, выразили резкое недовольство инициативой Пашиняна по выдвижению на место Хачатурова другого армянского кандидата.

«Позиции Армении в «российском НАТО», таким образом, были раз и навсегда утрачены, и между странами-членами и Арменией установились отношения, близкие к глубокому дипломатическому кризису. Это также проявилось в том, что на саммите в Санкт-Петербурге к Пашиняну относились не в соответствии с правилами дипломатического этикета и протокола», - добавила политолог.

Мамедова напомнила, что активисты движения «Новая Армения - новый патриарх», требовавшие лишить Гарегина II титула католикоса всех армян, в июле штурмовали канцелярию в Эчмиадзине.

«После смены власти в Армении также увеличились нападки на лиц, которые в свое время были уличены в самых грязных делах, в Ереване были проведены митинги против католикоса», - сказала Мамедова.

По ее словам, если учесть, что армянская церковь на протяжении всей истории являлась больше идеологическим, нежели религиозным центром, думается, что за нападениями на церковь в Эчмиадзине стоят большие политические планы.

Мамедова также отметила, что Армения ускоренно движется не только к экономическому и социальному, но и к глубокому идеологическому и политическому расколу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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