Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими»

11 января 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими».

Об этом, в частности, глава государства сказал в пятницу на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев сказал, что с учетом 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими этот год объявляется в стране «Годом Насими».

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