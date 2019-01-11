БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими».

Об этом, в частности, глава государства сказал в пятницу на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев сказал, что с учетом 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими этот год объявляется в стране «Годом Насими».

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