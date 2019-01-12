Президент Ильхам Алиев: Выполнены все поставленные в начале прошлого года задачи (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 января 21:08)

БАКУ /Trend/ - Все поставленные в начале прошлого года задачи выполнены, обеспечено всестороннее динамичное развитие Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“2018 год был успешным для нашей страны. Независимо от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азербайджан успешно, стремительно развивался. Все поставленные нами в начале прошлого года задачи выполнены, обеспечено всестороннее динамичное развитие нашей страны. Как вам известно, в минувшем году в различных регионах мира, в том числе нашем регионе, происходили очень негативные процессы, возникают новые риски, новые угрозы”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что продолжаются начавшиеся в предыдущие годы конфликты, кровавые столкновения, во многих местах нарушается стабильность, широкий размах принимают массовые акции протеста.

“На фоне этой негативной картины успехи Азербайджана проявляются еще более отчетливо. Азербайджан – страна развития, прогресса, стабильности. Независимо от происходящих в мире и регионе процессов, Азербайджан успешно идет и будет идти своим независимым путем, путем развития”, - сказал глава государства.

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