Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в привлечении большего количества швейцарских компаний в экономическое развитие страны в качестве инвесторов (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Давосе в среду состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Швейцарской Конфедерации Ули Маурера.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией в различных областях.

Президент Ули Маурер сказал, что швейцарские бизнесмены очень довольны условиями, созданными в Азербайджане для бизнеса. Они отмечают, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для экономического развития и расширения бизнес-возможностей. Большое значение с точки зрения расширения сотрудничества имеет также открытие воздушного сообщения между Азербайджаном и Швейцарией.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в инфраструктурной сфере, сказал, что наша республика превратилась в очень важную транзитную страну в международных перевозках. Глава государства подчеркнул, что по железной дороге уже началась перевозка грузов из Азии в Европу через территорию Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что производимые в Швейцарии поезда вносят вклад в обновление и развитие железной дороги в Азербайджане, отметил успешное продолжения сотрудничества в этой области.

На встрече было подчеркнуто значение вложения SOCAR инвестиций в Швейцарию с точки зрения расширения сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев сказал: Мы заинтересованы в привлечении большего количества швейцарских компаний в экономическое развитие Азербайджана в качестве инвесторов. Глава государства выразил уверенность в том, что швейцарские компании и впредь будут продолжать активное сотрудничество с Азербайджаном.

В ходе беседы была отмечена важность расширения взаимной торговли. Были затронуты вопросы участия швейцарских компаний в производстве альтернативной энергии в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев сказал, что большая работа в Азербайджане проводится и в этой области, и подчеркнул значение с этой точки зрения изучения в нашей стране опыта Швейцарии. Глава государства отметил, что условия, созданные в Азербайджане для бизнес-среды, процессы развития в нашей стране отмечаются международными организациями и находят отражение в международных рейтингах.

На встрече было подчеркнуто, что строительство компанией Holcim цементного завода в Азербайджане в свое время сыграло большую роль в закладке основы экономического сотрудничества. Глава государства констатировал роль цементного завода в экономическом развитии Азербайджана.

Президент Ули Маурер отметил, что швейцарская сторона также заинтересована в принятии конкретных мер для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился в рамках Всемирного экономического форума с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

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