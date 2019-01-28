Азербайджанский депутат: Почему Европарламент равнодушен к смерти журналиста в Армении?

28 января 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молчание Европарламента и других международных организаций в связи со смертью в Армении журналиста и политика Мгера Егиазаряна - пример двойных стандартов.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыхов.

Садыхов сказал, что руководитель информационного сайта и зампредседателя партии «Армянские орлы – единая Армения» Мгер Егиазарян, который, находясь в уголовно-исправительном учреждении «Нубарашен» в Ереване, объявил голодовку, считался как журналистом, так и политиком.

«И вдруг было совершено покушение как на свободу слова, так и свободу совести и основные принципы демократического общества. Но до сих пор Европарламент не сделал никакого заявления по Армении о том, почему задержали этого журналиста, руководителя сайта, и совершено покушение на свободу печати и свободу слова. До сих пор Европарламент ни разу не сделал заявления по поводу того, почему лидер оппозиционной политической партии был арестован», - добавил Садыхов.

По его словам, единственный смысл этого молчания, равнодушия Европарламента – двойные стандарты.

Депутат отметил, что Мехманом Гусейновым, который был задержан решением суда, который не объявлял голодовку и не испытывал никаких проблем с условиями содержания, почему-то Европарламент был сильно обеспокоен, выступил с предвзятыми заявлениями по поводу Азербайджана.

«Посмотрите, в каких условиях содержали в Армении журналиста, руководящее лицо политической партии. Несмотря на то, что он объявил голодовку, никто этому не придал значения и в тюрьме намеренно создали условия, чтобы он умер. Почему Европарламент молчит? Это говорит о том, что в международных организациях все еще господствуют двойные стандарты», - добавил Садыхов.

Депутат считает, что необходимо осудить данное действие Европарламента, направить в связи с этим обращения.

«Я даже считаю, что во время пленарного заседания Милли Меджлиса 1 февраля надо провести обсуждения по этому поводу и направить письмо Европейскому парламенту по поводу того, когда они прекратят применять двойные стандарты», - отметил Садыхов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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