Форум национальных НПО Азербайджана направил обращение депутатам Европарламента

28 января 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни от имени представленных в форуме структур направил обращение депутатам Европарламента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на форум.

В обращении говорится, что Европарламент 17 января принял «Резолюцию по нарушению в Азербайджане прав человека, демократии и верховенства закона".

«Мы знаем, что данный документ принят на основе сведений о возбуждении в отношении заключенного блогера Мехмана Гусейнова нового уголовного дела и якобы проведении им в тюрьме голодовки. К сожалению, уже не в первый раз депутатов Европарламента, обманутых рядом организаций, лиц и даже некоторыми сопредседателями, подталкивают к тому, чтобы на основе не проверенных данных проголосовать за необъективный и предвзятый документ», - говорится в обращении.

В обращении также задается вопрос, почему Европарламент не демонстрирует адекватной позиции в связи с режимом жестокой диктатуры, господствующей в Армении на протяжении многих лет, фальсификацией выборов, политическими убийствами и другими преступлениями.

«Хотя европарламентарии должны бы быть достаточно осведомлены о происходящем в Армении. Разве вы не знали, что в Армении расстреливают мирных демонстрантов, физически устраняют политических противников власти, что все выборы в стране фальсифицируются, игнорируются все протесты, голодовки и что в марте 2017 года умер политический заключенный Артур Саркисян, который объявил голодовку? Может, вы не курсе и смерти другого политического заключенного Мгера Егиазаряна, который два месяца проводил голодовку?», - отмечается в обращении.

В заключение выражается надежда на то, что хотя бы после этого Европарламент будет привержен ценностям и принципам, о которых заявляет, и даст своевременную и адекватную оценку процессам, происходящим в каждой стране, которая входит в европейское пространство.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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