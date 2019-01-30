Заявление Президента Ильхама Алиева во время встречи с семьями шехидов - принципиальная позиция государства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - МИД

30 января 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи с семьями шехидов является принципиальной позицией государства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, о которой всегда однозначно заявлял глава государства.

Об этом в среду сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

"Данная позиция опирается на известные резолюции Совета безопасности ООН, нормы и принципы международного права. Не вижу необходимости дополнительно комментировать этот вопрос", - добавила глава пресс-службы.

Отметим, что вчера министр иностранных дел Армении Мнацаканян, отвечая на пресс-конференции на вопрос касательно заявления Президента Азербайджана на встрече с шехидами "Азербайджанский народ никогда не смирится, и азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь и на поле боя", сказал, что это вызывает сожаление.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана организовал визит представителей посольств и международных организаций в Сумгайыт (ФОТО)
Политика 11:22
МИД об очередной встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 29 января 20:15
МИД Азербайджана о двойных стандартах международных организаций
Политика 28 января 19:34
МИД Азербайджана: Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона
Нагорно-карабахский конфликт 28 января 18:11
Азербайджан является для Латвии важным партнером - министр
Политика 24 января 20:59
На английском и португальском языках издана книга, посвященная 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 23 января 21:04
Лента новостей
Казахстан и Япония намерены запустить прямые авиарейсы
Экономика 19:57
Азербайджан и Пакистан скоро подпишут соглашение на поставку нефти и газа
Энергетика 19:53
Лина Вайткевичиене: Азербайджан укрепил имидж стратегического партнера в Каспийском регионе для многих стран
Бизнес 19:50
В США из-за аномальных холодов и снегопадов отменено свыше 1,6 тыс. авиарейсов
США 19:37
Политолог: Азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу
Политика 19:15
Партия "Ени Азербайджан" отчиталась о работе в прошлом году
Политика 19:12
Президент Ильхам Алиев повысил пенсии для семей шехидов
Политика 19:11
Талибы стремятся к диалогу с властями Афганистана
Другие страны 19:08
Инвесторы скупили все ноты Центробанка Азербайджана
Финансы 18:52