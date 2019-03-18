Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и промышленности ОАЭ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухаила Мохаммеда аль Мазруэя, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Сухаил Мохаммед аль Мазруэй передал главе нашего государства приветствия Президента Объединённых Арабских Эмиратов Его величества шейха Халифы ибн Заида аль Нахайяна, вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министра и эмира Дубая его высочества шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.

Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, глава государства выразил удовлетворение тем, что сотрудничество охватывает новые сферы, в том числе туристический сектор. Отметив рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан из Объединенных Арабских Эмиратов, Президент Ильхам Алиев расценил это как проявление наших дружественных связей и подчеркнул, что гости становятся свидетелями гостеприимства нашего народа.

Сообщив, что отношения с Азербайджаном являются одним из самых важных направлений, стоящих на повестке дня внешней политики его страны, министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов сказал, что в его стране высоко оценивают создание в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева широких инвестиционных возможностей.

В ходе беседы было затронуто значение проходящих в Баку мероприятий в формате «ОПЕК плюс», состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с сотрудничеством между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в энергетической, нефтегазовой сферах, в области нефтехимии, возобновляемой энергии, различных экономических проектов.

Выразив признательность за приветствия Президента Объединённых Арабских Эмиратов Его величества шейха Халифы ибн Заида аль Нахайяна, вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов, премьер-министра и эмира Дубая его высочества шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, глава государства просил передать и его приветствия Президенту Объединённых Арабских Эмиратов, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая, наследному принцу Абу-Даби.

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