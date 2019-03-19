Политика гуманизма Азербайджана нацелена на возвращение в общество граждан, попавших в исправительные учреждения - политолог

19 марта 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил помилование осужденных как одну из гуманных миссий своей президентской деятельности, сказал во вторник Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

Мирбашироглу отметил, что в Азербайджане существует достаточно совершенный, эффективный институт помилования: «Помилование главой государства 431 человека в преддверии праздника Новруз должно расцениваться как очень большая чуткость к общечеловеческим ценностям. В конституции многих стран закреплено право руководителя страны на помилование, но лишь в немногих странах глава государства, пользуясь этим правом, проводит гуманную политику».

Политолог добавил, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании - показатель высокого гуманизма.

По его словам, возвращение в общество граждан, попавших в исправительные учреждения по той или иной причине, является целью социальной и гуманной политики государства, и Президент Ильхам Алиев играет роль главного инициатора и исполнителя в этой миссии.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пашинян хочет компенсировать дипломатическое фиаско заседанием в Карабахе - политолог
Точка зрения 14 марта 17:48
В Баку обсудили вопрос региональной безопасности
Политика 3 марта 2015 16:06
Азербайджанские политологи обвинили международные организации в необъективной оценке выборов в Армении
Политика 21 февраля 2013 19:18
Лента новостей
SOCAR о возможности проведения геологоразведки на водной акватории Аральского моря
Энергетика 16:14
Доходы авиакомпаний Казахстана за два месяца составили более $1.3 млрд
Бизнес 16:12
В Индии рухнуло здание, под завалами могут находиться около 90 человек
Другие страны 16:11
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку (ФОТО)
Бизнес 16:05
"Азерэнержи" и "Азеришиг" в праздичные дни перейдут на усиленный режим работы
Энергетика 16:02
Предприятие "Узбекских авиалиний" закупает кабельно-проводниковую продукцию
Тендеры 16:01
ЕС выделит полмиллиарда евро на развитие прорывных оборонных технологий
Европа 15:58
Азербайджанская компания «Kaan» отметила снижение продаж своей продукции на авторынке
Бизнес 15:51
В Каннах покажут, как братья Нобель заработали в Баку свои первые миллионы (ФОТО)
Культура 15:43