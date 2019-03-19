Назначен новый зампред Службы "ASAN" (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:17)

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Джейхун Акиф оглу Салманов назначен заместителем председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью Госагентства.

Салманов родился 22 декабря 1986 года.

В 2004-2008 гг. получил бакалаврскую степень по специальности «Экономическая кибернетика» в БГУ, затем в 2008-2010 гг. степень магистра по программе MBA( магистр бизнес-администрирования), реализуемой в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности совместно с Государственным университетом штата Джорджия.

В 2015-2016 гг. продолжил учебу в Лондоне

В 2010-2012 гг. работал консультантом в отделе финансирования госаппарата в Аппарате минфина.

В 2012-2013 гг. работал заведующим сектором и заведующим отделом в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В 2018 году был назначен на должность советника председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Распоряжением Президента Азербайджана от 16 марта 2019 года назначен на должность заместителя председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Владеет английским и русским языками.

Женат, имеет двох детей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.