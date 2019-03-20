Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ видит и дальше будет видеть результаты реформ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ видит и дальше будет видеть результаты реформ.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что Азербайджан успешно и всесторонне развивается.

«Все стоящие перед нами задачи выполняются. Азербайджанское государство построено на глубоких национально-духовных корнях. Новруз – наше национальное достояние», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в период после предыдущего Новруз байрамы произошло много важных событий.

«В апреле состоялись президентские выборы, и азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие, большую поддержку. Я благодарен родному народу за эту поддержку и веру. Воспринимаю эту поддержку как оценку проделанной в последние годы работы, а также как поддержку нового этапа объявленных накануне президентских выборов реформ. После президентских выборов стали проводиться широкомасштабные реформы. Азербайджанский народ уже видит и дальше будет видеть результаты данных реформ», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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