Азербайджан демонстрирует всему миру лидерство в решении социальных проблем граждан – депутат

8 апреля 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономические реформы, реализуемые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с повышением экономической мощи страны, служат улучшению социального благосостояния каждого гражданина. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ильхам Мамедов.

Он отметил, что экономические реформы, осуществляемые в Азербайджане, также создали условия для сведения к минимуму воздействия на страну мирового финансово-экономического кризиса 2015-2016 годов.

«В этот период граждане Азербайджана не особо ощутили влияние кризиса, продолжалось исполнение всех социальных программ. В результате мер, предпринятых под руководством Президента Ильхама Алиева, в стране была сохранена экономическая стабильность. По итогам двух месяцев нынешнего года экономический рост в стране близок к трем процентам. Конечно, это очень позитивный показатель», - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что эти успехи оказывают позитивное влияние на жизнь каждого гражданина. Указы и распоряжения главы государства, подписанные лишь в течение 2019 года, охватывают все сферы социальной жизни. «Повышение минимальной заработной платы повлияло на улучшение социального положения более 600 тысяч человек. В то же время распоряжение в связи с проблемными кредитами охватит более 800 тысяч человек. Увеличение пособий вынужденным переселенцам также поспособствует улучшению социального положения большого количества людей. Однозначно можно сказать, что решения, принятые с начала 2019 года в социальной сфере, по своим масштабам, охвату являются в подлинном смысле слова революционными решениями. Азербайджан этими шагами демонстрирует всему миру свое лидерство в решении социальных проблем граждан», - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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