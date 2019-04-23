Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и их вдовам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи вдовам бойцов, участвовавших, погибших во Второй мировой войне 1941-1945 годов или после нее, лицам, удостоенным орденов и медалей за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилии в зонах операций воюющих флотилий и в тылу, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону города Ленинград, а также участникам Ленинградской блокады - 500 манатов единовременной материальной помощи.

С целью выполнения этого распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление этих средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, предусмотренным этим распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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