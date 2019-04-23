Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и их вдовам (версия 2)

23 апреля 2019 17:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи вдовам бойцов, участвовавших, погибших во Второй мировой войне 1941-1945 годов или после нее, лицам, удостоенным орденов и медалей за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилии в зонах операций воюющих флотилий и в тылу, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону города Ленинград, а также участникам Ленинградской блокады - 500 манатов единовременной материальной помощи.

С целью выполнения этого распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление этих средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, предусмотренным этим распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Азербайджаном и ЮНЕСКО
Политика 17:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и их вдовам
Политика 16:58
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать о беспокоящих граждан проблемах и решать их
Политика 15:42
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях мы направляем средства больше на улучшение благосостояния людей
Политика 15:38
Президент Ильхам Алиев: Я и в будущем буду стараться достойно служить родному народу
Политика 15:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сейчас на новом этапе развития, и в будущем экономический рост будет очень стремительным
Политика 15:16
Лента новостей
Баку посетит уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу
Политика 17:41
Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
В мире 17:37
Избраны новые члены Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана
Общество 17:36
Около 34 тыс. человек покинули свое жилье из-за боев близ Триполи
В мире 17:34
Азербайджан продолжает наращивать транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 17:31
Гран-при Азербайджана Формулы 1 полностью обеспечен телекоммуникационными услугами
ИКТ 17:29
Боевики РПК совершили нападение на воинскую часть в Турции – есть раненные
Турция 17:28
Министерство сельского хозяйства Азербайджана обучает фермеров аграрным навыкам
Экономика 17:21
Азербайджанский депутат предложил вдвое увеличить лимит потребления газа
Общество 17:16