Директор Экспертного совета Baku Network принял участие на конференции по международной безопасности в Москве (ФОТО)

26 апреля 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках VIII Конференции по международной безопасности, которая прошла накануне Москве, были рассмотрены ключевые вопросы военного и политического характера, касающиеся сохранения и обеспечения безопасности в регионе и мире.

Об этом заявил Trend, директор экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend Эльхан Алескеров.

По словам Главы экспертного Совета, в ходе пленарных заседаний обсуждались глобальные и региональные аспекты безопасности, особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, в условиях кризиса во взаимоотношениях между Западом и Востоком.

«Помимо этого обсуждалась ситуация в Африке, Ливии, Судане, Сирии, попытки смены власти в Венесуэле, и в целом глобальная проблема борьбы с мировым терроризмом. Однако, на повестку конференции не выносились темы, связанные с локальными конфликтами, в частности, нагорно-карабахский конфликт. Однако тема этого конфликта обсуждалась в ходе двусторонних бесед и встреч с экспертами по безопасности из России, США, Японии, Швеции, Франции, Сербии и других стран», - отметил Алескеров.

Глава экспертного Совета назвал интересными беседы, проведенные с директором института мира Даном Смитом, секретарем миротворческих сил ООН Жаном Пиер Лакроиксом, вице-президентом международного красного креста Гилесом Карбоние в рамках которых обсуждалась тема нагорно-карабахского конфликта, в частности реализация четырех решений ООН о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий. Также обсуждался вопрос относительно освобождения азербайджанских заложников - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, незаконно осужденных армянскими оккупантами.

По результатам встреч Алескеров отметил, что сегодня в мире относятся с большим пониманием и поддержкой к справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормах и принципах международного права.

Отметим, что Азербайджан на конференции представили заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев, а также директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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