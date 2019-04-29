Вице-премьер: Хорватия ждет начала поставок азербайджанского газа (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с вице-премьером и министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Марией Пейчинович-Бурич по случаю ее визита в Азербайджан

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Хорватией

«Позвольте мне отметить, что Хорватия считает Азербайджан важным стратегическим партнером. Наше партнерство и дружественные двусторонние отношения были еще раз подтверждены на высшем уровне в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Загреб шестого сентября прошлого года. Поэтому мы хотели бы и дальше поощрять более интенсивные обмены между нашими государственными органами, бизнесом и гражданами», - сказала она.

Способы увеличения взаимного товарооборота

«Мы будем и впредь проводить ежегодные или двухгодичные совещания наших институтов по расширению двустороннего сотрудничества, таких как Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном, которая организует свое следующее заседание в конце 2019 или начале 2020 года», - отметила Пейчинович-Бурич.

Она выразила уверенность в том, что эта комиссия может послужить основой для расширения двусторонней торговли во многих областях, представляющих взаимный интерес.

«Мы стремимся привлекать больше компаний к работе данной комиссии. Была сформирована рабочая группа для лучшей подготовки к следующему заседанию комиссии, в которую также входит ряд компаний, планирующих вести бизнес с Азербайджаном. Создание специализированных рабочих групп (например, по вопросам энергетики, туризма и т. д.), действующих в рамках комиссии, вероятно, произойдет до ее следующего заседания», - сказала вице-премьер.

Перспективы сотрудничества в портовой отрасли

«В Хорватии у нас есть несколько морских портов, включая порты на внутренних водных путях. Возможности сотрудничества между портами Хорватии и Азербайджана могут включать в себя подписание соглашений о сотрудничестве, а также возможность концессий для пассажирских и грузовых операторов). Я хотела бы отметить, что порт Вуковар через реку Дунай имеет возможность соединить Центральную Европу и Черное море (Сердце Евразии)», - сказала Пейчинович-Бурич.

Привлечение взаимных инвестиций

Она отметила, что хорватское бизнес-сообщество и компании особенно заинтересованы в инвестициях в энергетику, транспорт, судостроение, фармацевтику и информационные технологии.

«Существуют также возможности в строительстве и машиностроении, текстильной, сельскохозяйственной отраслях, в сфере пищевой промышленности и, конечно, сфере туризма. Когда речь идет о хорватских инвестициях, имеется в виду инвестирование в знания и ноу-хау, и именно по этой модели мы рассчитываем построить большинство будущих совместных предприятий, особенно в области ИТ», - сказала вице-премьер.

Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP)

По ее словам, ожидается, что в ближайшие годы в области энергетики могут быть сделаны большие скачки вперед, благодаря значимости IAP для Европы.

«Планируемая мощность IAP составляет пять миллиардов кубометров в год, из которых по ожиданиям 2,5 миллиарда кубометров газа в год будет поставляться в Хорватию и на другие развитые рынки Восточной и Центрально-Восточной Европы (остальная часть предназначена для рынков Албании, Боснии и Герцеговины и Черногории)», - сказала Пейчинович-Бурич.

Она напомнила, что заседание группы управления проектом по IAP состоялось в рамках пятого министерского заседания Консультативного совета по «Южному газовому коридору» 20 февраля 2019 года в Баку. Группа управления проектом пришло к выводу, что правовая база для создания проектной компании практически согласована.

«Поэтому мы уверены, что проектная компания IAP будет создана в ближайшее время», - сказала глава МИД Хорватии.

О возможности визитов между двумя странами в ближайшие месяцы

«Я предполагаю, что встречи, которые я проведу в Баку, принесут идеи и предложения для следующих встреч на высоком уровне, поскольку у меня будут встречи с несколькими высокопоставленными чиновниками», - сказала она.

О перспективах открытия прямых авиарейсов

«Мы ожидаем постоянного роста числа азербайджанских туристов и бизнесменов, посещающих Хорватию, и наоборот. Поэтому я считаю, что в следующем году возможны прямые сезонные рейсы из Баку в Загреб и по другим направлениям, таким как Сплит, Дубровник, Задар или Пула», - отметила Пейчинович-Бурич.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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