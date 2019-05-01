Начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ФОТО)

1 мая 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно Соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, 1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышение уровня боеготовности личного состава и развитие навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран с проведением обмена опытом.

К совместным учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Учения продлятся до 3 мая.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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