Директор UNWTO: Благодарю правительство Азербайджана за организацию на высоком уровне V Всемирного форума по межкультурному диалогу

2 мая 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодарю правительство Азербайджана за организацию на высоком уровне V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Всемирной туристской организации (UNWTO) Мануэль Батлер Хальтер в ходе встречи в рамках Форума, посвященной теме построения партнерства во имя Целей устойчивого развития.

Хальтер выразил удовлетворение по поводу своего посещения столицы Азербайджана.

“Баку - фантастический город. Очень рад, что я здесь. Бакинский форум - великолепная платформа для обсуждения актуальных задач. Азербайджанский форум организован на высоком уровне, в повестку включены очень важные вопросы”, - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В ходе форума, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие транслируется ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия пройдут выставки, музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Всемирная туристская организация осуществит в Грузии инновационные проекты
Грузия 21 ноября 2018 10:36
В Азербайджане будет внедрена международная система присвоения звезд турагентствам
Бизнес 29 апреля 2014 13:03
Туризм является приоритетным направлением развития для Азербайджана - Всемирная туристическая организация
Общество 22 апреля 2013 10:45
Число турпоездок в мире за минувший год впервые превысило миллиард
Другие страны 29 января 2013 15:09
Туркменистан обсудил в Лондоне связи в сфере мировой туриндустрии
Туркменистан 9 ноября 2012 15:07
Туркменистан обсудил в Лондоне связи в сфере мировой туриндустрии
Бизнес 8 ноября 2012 10:34
Лента новостей
Финская полиция расследует дело об угрозе расстрела в торговом центре в Эспоо
В мире 14:49
Точная дата визита Трампа в Турцию неизвестна – МИД Турции
Турция 14:46
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 14:45
Глава МИД Азербайджана провел встречу в Баку с коллегой из Ганы (ФОТО)
Политика 14:39
Завершились съемки последней серии финального сезона "Теории большого взрыва"
В мире 14:33
Турцию в марте посетило около 60 тыс. туристов из Центральной Азии
Туризм 14:21
Трамп принял в Белом доме тайваньского миллиардера Терри Гоу
В мире 14:14
В рамках Всемирного форума в Баку проходит встреча международных организаций высокого уровня (ФОТО)
Азербайджан 14:11
В Баку прошел гала-вечер и церемония награждения VI Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)
Культура 14:03