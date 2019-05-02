Директор UNWTO: Благодарю правительство Азербайджана за организацию на высоком уровне V Всемирного форума по межкультурному диалогу

БАКУ /Trend/ - Благодарю правительство Азербайджана за организацию на высоком уровне V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Всемирной туристской организации (UNWTO) Мануэль Батлер Хальтер в ходе встречи в рамках Форума, посвященной теме построения партнерства во имя Целей устойчивого развития.

Хальтер выразил удовлетворение по поводу своего посещения столицы Азербайджана.

“Баку - фантастический город. Очень рад, что я здесь. Бакинский форум - великолепная платформа для обсуждения актуальных задач. Азербайджанский форум организован на высоком уровне, в повестку включены очень важные вопросы”, - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В ходе форума, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие транслируется ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия пройдут выставки, музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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