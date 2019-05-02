Между США и Азербайджаном нет проблем, связанных с воздушным пространством - зампомощника госсекретаря США

БАКУ/Trend/ - Между США и Азербайджаном нет проблем, связанных с воздушным пространством.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в Баку журналистам заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.



«На самом деле я не владею информацией о том, есть какая-либо проблема между Азербайджаном и НАТО. Когда дело доходит до перелетов, я думаю, что есть ряд двусторонних договоренностей. Например, между США и Азербайджаном есть договоренность. Я полагаю, что вы, возможно, слышали о некоторых вопросах между Азербайджаном и Германией. Насколько мне известно, между НАТО и Азербайджаном нет проблем, и я

могу заверить вас, что и между США и Азербайджаном нет проблем, связанных с воздушным пространством», - сказал он.



Отметим, что ранее пресс-службы МИД Азербайджана сообщала, что распространяемая в некоторых СМИ информация о том, что "Азербайджан закрывает проходящий через свою территорию коридор для стран-членов НАТО", не соответствует действительности.

Было отмечено, что Азербайджан не предоставляет свои территории никому, в том числе и НАТО: "Здесь речь идет об обеспечении членов осуществляемой в Афганистане НАТО миссии "Решительная поддержка", участником которой является Азербайджан, соответствующими возможностями для осуществления грузоперевозок в рамках данной миссии через территорию страны, в том числе через сухопутную территорию, воздушное и водное пространство. Такая практика существует с 2001 года. Для обеспечения таких возможностей на двусторонней основе рассматриваются обращения стран-членов НАТО для получения разрешения на совершение полетов. Указанные обращения рассматриваются в соответствии с правилами и процедурами азербайджанской стороны на основе принципов взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, составляющих основу сотрудничества".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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