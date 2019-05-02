Глава МИД Грузии: Работа совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии будет возобновлена

2 мая 2019 23:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии будет возобновлена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн", заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани комментируя существующую ситуацию вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.

«Мы договорились с азербайджанской стороной, чтобы в ближайшее время возобновить заседание совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии и передвижение по отдельным частям монастырского комплекса будет осуществляться беспрепятственно, с учетом существующей практики», - сказал он.

По словам Залкалиани, он вел интенсивную коммуникацию с азербайджанским коллегой по распоряжению премьер-министра Грузии в связи с данным вопросом.

По словам министра, достигнута договоренность о том, что в ближайшие дни завершится укомплектование обновленного состава делимитационной комиссии и будет возобновлена ​​её работа.

«Я хочу проинформировать общественность о том, что в течение всего этого периода я постоянно находился и нахожусь по поручению премьер-министра на связи с моим азербайджанским коллегой. Мы обязательно будем руководствоваться исходя из наших отношений. Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Естественно, из-за деликатности вопроса, мы подходим к теме с особой осторожностью, мы договорились с азербайджанской стороной, что в ближайшее время состоится заседание совместной делимитационной комиссии. Необходимо было обновить состав комиссии, и в ближайшее время комиссия возобновит деятельность с целью достижения соглашения о демаркации и делимитации границы», - заявил Давид Залкалиани.

Вместе с тем, по словам министра, стороны договорились, что передвижение в отдельных частях монастырского комплекса будет осуществляться беспрепятственно, согласно существующей практике.

Ометим, что монастырский комплекс Давид-Гареджа - комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части.

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