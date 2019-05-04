Делегация парламента Азербайджана проведет встречи в Италии

4 мая 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шестого мая делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым отправится с визитом в Рим.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент), в составе делегации глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты
Ульвия Агаева, Вахид Ахмедов, Эльшад Гасанов, глава аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В ходе визита члены делегации встретятся с руководством Сената и Палаты депутатов Италии и представителями группы дружбы с Азербайджаном, обменяются мнениями о текущем состоянии связей законодательных органов двух стран и перспективах дальнейшего развития связей. Депутатам представится возможность ближе ознакомиться с законодательной деятельностью итальянского парламента.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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