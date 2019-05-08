МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Если переговоры по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту не приведут к прекращению оккупации, то Азербайджан оставляет за собой право обеспечения территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ, закрепленных в Уставе ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Азербайджан - самая заинтересованная сторона в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечении устойчивого мира в регионе», - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что оккупация Шуши - часть захватнической и оккупационной политики Армении против Азербайджана. «В результате этой захватнической политики со стороны Армении с применением силы были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, на оккупированных территориях более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке, и во время войны Армения совершила тяжелые военные преступления против человечности. «8 мая 1992 года армянскими вооруженными силами был оккупирован исторический город Азербайджана - Шуша. В результате этого Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 были ранены, о судьбе 58 человек ничего не известно, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что оккупацией города Шуши, называемой «Колыбельной азербайджанской музыки» и «Консерваторией Востока» был нанесен тяжелейший удар по материально-культурному и духовному наследию азербайджанского народа.

«В рамках целенаправленной политики Армении, такой как уничтожение, разграбление, осквернение материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных азербайджанских территориях, их искусственное видоизменение, только в Шуше было разрушено более 170 жилых зданий, считающихся памятниками архитектуры, и до 160 памятников культуры и истории, а также осквернены и подверглись вандализму мечети и другие святилища, уничтожено множество образцов уникальных рукописей. Захватническая Армения незаконно заселяет Шушу, и разместила там примерно 4 тысячи человек. Мечеть «Гёвхарага» (Джума), построенная по заказу дочери карабахского правителя Ибрагим-хана, «реконструирована» армянами, и преподносится как персидская мечеть. Но все эти попытки бесперспективны. Армянская сторона должна уяснить, что оккупация территорий носит временный характер, и Нагорно-карабахский регион всегда был и останется неотъемлемой частью Азербайджана», - говорится в документе.

В заявлении особо подчеркивается, что визит политического руководства Армении в оккупированный ею город Шуша и празднование так называемого "дня победы" является очередной провокацией армянской стороны, и еще раз наглядно демонстрирует непосредственное участие Армении в оккупации территорий Азербайджана. Этот шаг руководства Армении, как указано и в решении Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении", в очередной раз доказывает, что Армения контролирует оккупированные территории Азербайджана. «Позиция международной общественности в этом вопросе однозначна. Позиции всех международных организаций и стран мира, резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, подтверждают, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и требуют немедленного полного и безоговорочного вывода всех захватнических сил с оккупированных территорий Азербайджана», - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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