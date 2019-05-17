Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в пятницу встретились с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Ирина Александровна Винер-Усманова награждена орденом «Достлуг» за заслуги в укреплении связей между Азербайджаном и Россией в области спорта. Глава государства вручил Ирине Винер-Усмановой орден «Достлуг».

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову с награждением орденом «Достлуг», являющимся одной из высоких наград Азербайджана, и особо подчеркнул ее роль в развитии спортивных и, в целом, дружественных связей между двумя странами. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Ирину Винер-Усманову за большой вклад в дело создания гимнастической школы в Азербайджане. Отметив, что Ирина Винер-Усманова пользуется большим авторитетом не только в Азербайджане, но и в мировой спортивной семье, глава государства подчеркнул, что именно благодаря ее усилиям российские гимнастки долгие годы демонстрируют высокие результаты. Президент Ильхам Алиев пожелал Ирине Винер-Усмановой новых успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив признательность за теплые слова, Ирина Винер-Усманова сказала, что испытывает чувство большого удовлетворения от проявленного к ней внимания со стороны Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Она высоко оценила особую роль Первой леди Мехрибан Алиевой в создании основы художественной гимнастики в Азербайджане и развитии этого вида спорта. Говоря о заботе о художественной гимнастике в Азербайджане, Ирина Винер-Усманова сказала, что в Баку построена грандиозная гимнастическая арена. Выразив чувство удовлетворения визитом в Азербайджан, Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что во время каждого посещения страны она становится свидетелем процессов большого развития, новых архитектурных образцов.

В заключение было сделано фото на память.

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