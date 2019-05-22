Продолжается успешное сотрудничество Генпрокуратуры Азербайджана с Международной ассоциацией прокуроров

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается сотрудничество Генеральной прокуратуры Азербайджана с Международной ассоциацией прокуроров.

Для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с Генпрокуратурой Азербайджана, по приглашению генпрокурора Закира Гаралова, 21 мая в Баку с визитом прибыла исполнительный директор Ассоциации Янне Холст, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Она провела встречу с молодыми сотрудниками прокуратуры - новыми членами Ассоциации. На встрече заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Кямран Алиев отметил, что с Ассоциацией, имеющей консультативный статус в Совете по экономическим и социальным вопросам ООН, и объединяющей участников из более чем 100 стран, проводится динамичное и эффективное сотрудничество. Он подчеркнул, что Азербайджан вносит существенный вклад в деятельность организации.

Выступая перед новыми членами Ассоциации, Янне Холст рассказала о направлениях деятельности представляемой ею организации, новых возможностях в деятельности, открывшихся после вступления в организацию, а также ответила на вопросы слушателей. По окончании встречи новым членам Ассоциации были вручены удостоверения организации.

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