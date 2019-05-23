В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени народа Италии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики.

Азербайджан и Италия тесно связаны друг с другом прочными узами, которые годами находили отражение в плодотворном партнерстве в политической, экономической, энергетической и культурной сферах. Надеюсь, что это сотрудничество наполнится еще большим содержанием и расширится по новым сферам в направлении гражданских обществ, экономических систем наших стран, а также интересов молодого поколения.

Убежден, что мы решительно и с воодушевлением продолжим наш путь по определению нового соглашения о партнерстве между Баку и Европейским Союзом, считающегося важнейшими рамками для укрепления наших связей, интенсификации диалога по темам, входящим в сферу общих интересов на региональном и международном уровнях.

С этими пожеланиями и надеждой принять Вас в Риме желаю Вам и всему народу Азербайджана благосостояния", - говорится в поздравлении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. От имени народа Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с Днем Республики.

Сегодня Азербайджан, как конкурентоспособное, динамично развивающееся государство, занимает достойное место в мировом сообществе с достижениями в экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

В этой связи желаю, чтобы под Вашим руководством Ваша страна и впредь интенсивно развивалась и достигала благих целей.

Искренне верю, что сложившееся стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании, будет и далее развиваться во имя благополучия народов двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов на ответственном посту, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме Президента Казахстана.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной нам страны – Дня Республики. От всей души желаю продолжения Ваших успехов в претворении в жизнь надежд и чаяний Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на развитие нашего взаимного сотрудничества во всех сферах в интересах наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИК) Юсуф бин Ахмад аль-Усеймина направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики. Ваше превосходительство, прошу Всевышнего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу – прогресса и благополучия.

Организация исламского сотрудничества высоко ценит тесные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку, оказываемую Вашей страной нашей организации, ее роль в пропаганде исламской солидарности, являющейся целью создания организации. Можете быть уверены в том, что Организация исламского сотрудничества и впредь продолжит усилия по пропаганде общих ценностей среди стран-членов, укреплению взаимного сотрудничества.

Уверен, что Ваше превосходительство и дальше будет оказывать поддержку и вносить вклад в укрепление сотрудничества между народами стран-членов и исламской солидарности.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение и уважение", - говорится в поздравительном письме.

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