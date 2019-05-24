Бахар Мурадова: Азербайджан с большим уважением чтит память создателей АДР

БАКУ /Trend/ - Мы с большим уважением чтим память создателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), и не должны забывать их.

Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова сказала на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

Мурадова отметила, что даже находясь в эмиграции, создатели АДР не теряли веры в то, что Азербайджан обретет независимость.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать беречь и сохранять наследие АДР.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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