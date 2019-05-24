Вице-спикер: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева обладает большим авторитетом в мире

БАКУ /Trend/ - В 1993 году Азербайджан находился лицом к лицу с угрозой потери независимости, не соответствующие интересам народа действия тогдашней власти поставили страну в очень тяжелое положение.

Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова сказала на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

Мурадова отметила, что приглашение Гейдара Алиева в Баку народом было верным решением. «Гейдар Алиев спас Азербайджан. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан имеет большой авторитет в мире. Посредством международных групп парламент Азербайджана участвует в налаживании международных связей, функционирует множество групп дружбы. Сегодня Азербайджан - одна из уважаемых стран в мире, парламент Азербайджана является членом мировой парламентской семьи», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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