Президент Ильхам Алиев принял министра труда и соцзащиты России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы было подчеркнуто, что опирающиеся на стратегическое партнерство двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией во всех сферах успешно развиваются, обсуждены связи в области социального обеспечения, вопросы обмена опытом.

На встрече говорилось об осуществляемых в России и Азербайджане реформах в различных направлениях социальной сферы, были отмечены хорошие возможности для проведения обмена опытом. Было также затронуто значение соглашения, которое будет подписано между соответствующими министерствами в рамках визита Максима Топилина.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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