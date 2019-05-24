Зияфет Аскеров: Армения - вымышленное государство

БАКУ /Trend/ - По мере того, как развивается Азербайджан, растет и зависть по отношению к стране.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, отвечая на вопрос о двойных стандартах в отношении Азербайджана, и оказываемой Армении поддержке, сообщает в пятницу Trend.

Аскеров подчеркнул, что Азербайджан – независимое государство.

«Азербайджан не вымышленное государство. Армения же – выдуманное государство. Азербайджан обрел независимость и развивается за счет своей силы. Почему мы должны кому-то подчиняться ? Азербайджан недолюбливают потому, что он проводит независимую политику, не зависит ни от кого».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.