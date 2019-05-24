Зияфет Аскеров: Армения - вымышленное государство

24 мая 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По мере того, как развивается Азербайджан, растет и зависть по отношению к стране.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, отвечая на вопрос о двойных стандартах в отношении Азербайджана, и оказываемой Армении поддержке, сообщает в пятницу Trend.

Аскеров подчеркнул, что Азербайджан – независимое государство.

«Азербайджан не вымышленное государство. Армения же – выдуманное государство. Азербайджан обрел независимость и развивается за счет своей силы. Почему мы должны кому-то подчиняться ? Азербайджан недолюбливают потому, что он проводит независимую политику, не зависит ни от кого».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-спикер Азербайджана: Армения выступает против членства Турции в МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 17:29
Зияфет Аскеров: Нагорно-карабахский конфликт начался не в 1988 году
Политика 15:49
В Баку проходит встреча руководства парламента с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан»
Политика 10:37
Зияфет Аскеров: Азербайджан – страна, всегда идущая в авангарде борьбы с террором
Политика 22 мая 16:36
Зияфет Аскеров: Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне
Политика 18 мая 05:49
Первый вице-спикер Азербайджана: Затягивание переговоров - старая политика руководства Армении
Политика 12 марта 16:47
Лента новостей
В Азербайджане расширяется круг дел, рассматриваемых районными судами
Общество 20:29
Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Австрией
Туркменистан 20:26
Национальная арена гимнастики в Баку прекрасна – тренер из Великобритании
Общество 20:21
Минобороны Азербайджана: Противник абсурдными заявлениями пытается прикрыть свои неудачи на поле боя
Политика 20:16
В США началось строительство первой подлодки нового поколения
США 20:13
В Арене гимнастики в Баку отовсюду исходит положительная энергия – российский гимнаст
Общество 20:04
Казахстан снижает объемы экспорта муки
Бизнес 19:55
В Баку состоялась церемония награждения победителей Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в командном зачете среди юниоров (ФОТО)
Общество 19:31
В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди групп
Общество 19:30