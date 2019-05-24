Дональд Трамп: Между США и Азербайджаном существует прочное партнерство, построенное на многих общих интересах (версия 2)

24 мая 2019 20:37 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 18:43)

БАКУ /Trend/ - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики.

"От имени американского народа и от себя лично поздравляю Вас и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем Республики. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Азербайджана и создана Азербайджанская Демократическая Республика. Сегодня, когда прошло более ста лет, Соединенные Штаты Америки рады вместе со всеми азербайджанцами отмечать эти достижения.

Между нашими государствами существует прочное партнерство, построенное на многих общих интересах. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и Ваше лидерство в укреплении энергетической безопасности Европы в результате выдвижения инициативы Южного газового коридора. Мы приветствуем все шаги в области реформ в Азербайджане, в частности, в сфере верховенства закона, которые будут служить интересам азербайджанского народа и создадут возможности для углубления нашего сотрудничества. Мы также одобряем Ваше личное участие в процессе Минской группы ОБСЕ, направленном на мирное и устойчивое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Искренне желаю развития нашего партнерства и в предстоящие годы. Прошу еще раз принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю этой знаменательной годовщины", - говорится в поздравлении.

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