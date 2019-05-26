В Израиле прошел фестиваль, посвященный Имадеддину Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Израиле прошел грандиозный фестиваль литературы и искусства, посвящённый великому азербайджанскому поэту средневековья Имадеддину Насими, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу «АзИз» .

Сразу после объявления в Азербайджане 2019 года «Годом Насими» международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» взяла на себя всю организационную работу по проведению фестиваля, целью которого было ознакомление израильтян с поэзией великого земляка, а также с другими культурными ценностями Азербайджана.

Вначале ассоциация «АзИз» объявила о поэтическом конкурсе памяти Имадеддина Насими, в котором могут принять участие поэты из самых разных стран и пишущие на разных языка. В течение двух месяцев организаторы конкурса получили стихотворения более, чем от пятидесяти поэтов из Израиля и из зарубежных стран. Свои стихотворения на азербайджанском, русском, иврите и на языке горских евреев – джуури были выставлены на официальном сайте ассоциации «АзИз», где шло открытое голосование, причём проголосовать «за» или «против» каждого стихотворения мог любой пользователь интернета. Таким образом определились пятнадцать полуфиналистов, которые впоследствии состязались друг с другом в разных городах Израиля, где должны были определиться финалисты и победитель конкурса поэтов, который в качестве приза должен был получить бесплатную поездку в Азербайджан.

А наряду с состязанием полуфиналистов, зрителей, пришедших «поболеть» за понравившихся участников конкурса ожидала встреча с известной поэтессой из Чехии – Лейлой Бегим и кинорежиссёром Ефимом Абрамовым, которые представили пьесу «Immolatio» (жертвоприношение), посвящённую трагическим судьбам двух великих мыслителей и реформаторов XIV – XV веков: азербайджанского поэта Имадеддина Насими и чешского священника Яна Гуса. Оба этих великих человека намного опередили своё время в трактовке религии и понимании роли человека на земле. Зрителям были представлены отрывки пьесы, прочитанные Лейлой Бегим, а также фрагменты иммерсивного спектакля, поставленного в Азербайджане в стенах Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, Народным артистом Азербайджана Вагифом Асадовым. Все желающие получили в дар выпущенную международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» книгу «Immolatio» (Жертвоприношение) с автографами Лейлы Бегим и Ефима Абрамова.

Любители азербайджанской литературы, а также те, кто с ней не знаком смогли посмотреть великолепный документальный фильм «Максуд навсегда», повествующий о творчестве и жизненном пути современного классика азербайджанской литературы Максуда Ибрагимбекова, поставленный известным азербайджанским журналистом и публицистом Надеждой Исмайловой. В фильме своими воспоминаниями о большом друге и классике азербайджанской литературы делятся такие известные личности, как Михаил и Юлий Гусманы, Народный художник Таир Салахов, глава еврейской общины Азербайджана, режиссёр Александр Шаровский, посол Азербайджана в России, известный певец и композитор Полад Бюль-Бюль оглы, бывший министр культуры России, а ныне спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие люди, знавшие М. Ибрагимбекова лично. Супруга писателя – Анна Ибрагимбекова привезла с собой книги писателя, среди которых сборники повестей и рассказов, а также последняя книга автора – «В аду повеяло прохладой». Многие гости фестиваля получили в дар книги Максуда Ибрагимбекова и теперь смогут насладиться высокой литературой, которую оставил после себя великий писатель.

Все дни проведения фестиваля «Насими 650» в городах Израиля была развёрнута передвижная фотовыставка «7+7 чудес Азербайджана», демонстрирующая знаменитые исторические, архитектурные и природные богатства Азербайджана. Виды Азербайджана не оставили равнодушными ни одного из посетителей выставки, вызвав неподдельный интерес и живые обсуждения не только среди тех, кто никогда не был в Азербайджане, но и среди людей, родившихся в этом прекрасном крае.

В дни фестиваля было прочитано большое количество стихотворений, среди которых были стихи, посвящённые Насими. Член Союза писателей Израиля и Азербайджана, член правления ассоциации «АзИз» Михаил Сальман посвятил цикл стихотворений жизни и трагической судьбе Имадеддина Насими, с которыми выступила Народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина, а также и сам автор.

Заключительная часть фестиваля проходила в городе Кирьят-Бялик, где вновь выступили финалисты конкурса. Приблизившийся к финишу двухмесячный марафон вывел на пьедестал почёта всего троих участников, набравших наибольшее количество баллов от профессионального жюри и от зрителей. Абсолютным победителем поэтического конкурса стал девятилетний мальчик Костя Варару, посвятивший своё стихотворение Национальному герою Азербайджана Сахилу Мамедову, а двумя другими призёрами стали Семён Гаврилов с прекрасным стихотворением «Молитва» и Шаин Гёйчайлы с Одой Азербайджану.

Награждение победителей поэтического конкурса «Насими-650» проходило на ежегодном праздничном концерте посвященном Дню независимости Израиля, который прошел 9 мая, и Дню Республики Азербайджан, который состоится послезавтра 28 мая. В гала-концерте выступили Салман Рабаев с песней Тофика Кулиева на слова Имадеддина Насими, Томер Алиев с песнями из репертуара Рашида Бейбутова, Сабина Исакова, Юлия Верджи, Константин Калинин, вокальный дуэт «Шалом», ансамбль «Лехаим», лауреаты конкурса бальных танцев, и многие другие. Однако самым большим «украшением» концерта явилось выступление азербайджанского певца Джейхуна Бакинского, под зажигательное исполнение которого весь зал начал танцевать.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" благодарит Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, муниципалитет города Кирят Ям, Российский культурный центр, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, управление абсорбции и библиотеку города Афула, компании «Амигур» и «Натали», а так же всех творческих людей принявших участие в фестивале «Насими-650», поздравляет всех сограждан с главными праздниками Израиля и Азербайджана и желает благоденствия и процветания обеим своим родинам и их гражданам.

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