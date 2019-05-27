При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" прошел национальный день Азербайджана (ФОТО) (версия 4

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Центра Гейдара Алиева в рамках Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019", проводимой в столице КНР, прошел национальный день Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на мероприятии с участием представителей стран, являющихся участниками выставки, дипломатов, представителей общественности Пекина, посол Азербайджана в Китае Экрем Зейналлы сказал, что организация столь престижной выставки в Китае и участие в ней Азербайджана с национальным павильоном очень знаменательно и является показателем значения, придаваемого связям с Китаем.

Он подчеркнул, что в Азербайджане проводится широкая деятельность по охране природы и окружающей среды, созданию заповедников, лесных массивов, защите флоры и фауны, и эта работа находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что Общественное объединение IDEA, учредителем и руководителем которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, реализует многочисленные проекты по охране окружающей среды.

Заместитель генерального комиссара Ботанической выставки "Pekin Eхpo 2019" Джан Инчао отметил, что дружественные отношения Китая с Азербайджаном, расположенным в центре Евразии, на важных транспортных и торговых путях, возникли еще со времен исторического Шелкового пути. Подчеркнув, что выставка нацелена на привлечение мировой общественности к защите окружающей среды, охране природы, он добавил, что наряду с тем, что участие Азербайджана в этой выставке демонстрирует успехи, достигнутые страной в этой сфере, она также имеет большое значение с точки зрения популяризации богатого культурного наследия азербайджанского народа.

Сказав, что одним из самых интересных павильонов продолжающейся в течение месяца выставки является именно павильон Азербайджана, Джан Инчао подчеркнул, что участие Азербайджана в этой выставке вносит вклад в укрепление дружбы между странами и народами.

Затем состоялись выступления приглашенных из Азербайджана мастеров искусств. Азербайджанская национальная музыка, мугамы, народные песни, танцы, а также китайская народная музыка, исполненная на таре заслуженным артистом Сахибом Пашазаде, были с интересом и аплодисментами встречены посетителями в рамках национального дня Азербайджана.

Отметим, что национальный павильон Азербайджана на Ботанической выставке, проводимой под девизом «Защитим природу, будем жить еще лучше», подготовлен при поддержке Центра Гейдара Алиева, министерства экологии и природных ресурсов. Общая концепция национального павильона под названием «Азербайджан: гармония природы и искусства», демонстрирует, что страна находится в постоянном развитии, оставаясь приверженной своей истории и традициям. Дизайн интерьера павильона демонстрирует обычаи и традиции страны.

На примере азербайджанских ковров показывается тесная связь искусства и природы, подчеркивается важность охраны окружающей среды. В павильоне подготовлен ландшафтный дизайн на основе красок, используемых в коврах, посажены соответствующие ему виды растений. Здесь также представлены деревья и цветы, характерные природе Азербайджана.

Выставка "Pekin Eхpo 2019" охватывает площадь в 503 гектара.

Ожидается, что выставку, которая продолжится до 7 октября, посетят 16 миллионов человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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