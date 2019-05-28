Делегация Конгресса США посетила воинскую часть - (ФОТО/ВИДЕО)

28 мая 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан делегация, состоящая из помощников членов палат представителей и комитетов Конгресса США по иностранным делам, вооруженным силам и ассигнованиям посетила одну из воинских частей страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Делегация Конгресса США приняла участие в брифинге, посвященном участию Азербайджана в международных миротворческих операциях, а также была организована встреча с военнослужащими Азербайджанской Армии, принимавшими участие в операциях, проведенных в Афганистане и Ираке. Гости ознакомились с условиями, созданными в воинской части для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.

Затем в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией Конгресса США. Гости были подробно проинформированы о деятельности, проводимой в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, региональной безопасности, а также о военной агрессии Армении в отношении нашей страны и её последствиях.

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