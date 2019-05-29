Посол Азербайджана в Великобритании направил протест в газету The İndependent

29 мая 2019 23:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде направил открытое письмо главному редактору газеты The İndependent в ответ на статью «Генрих Мхитарян: Баку и почему спорт и политика не могут быть отделены друг от друга», опубликованную под авторством Джонатана Лью 25 мая 2019 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

В письме посол советует автору изучить историю, прежде чем касаться некоторых вопросов с этой точки зрения, напоминает, что в связи с Лигой Европы УЕФА в Баку предоставлена гарантия безопасности всем спортсменам и болельщикам.

Посол подчеркивает, что Армения проводит захватническую политику и политику этнической чистки против Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид, и по сегодняшний день не признает требований международного сообщества. Тагизаде призывает автора подробнее ознакомиться с четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, принятыми в 1993 году.

В письме посол, приводя конкретные примеры, посоветовал автору обращаться к более надежным источникам и не ссылаться на фейковых «свидетелей» и неизвестные «опросы».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Палата общин Великобритании не принимала главу сепаратистского режима Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 2015 15:50
Саакяну не будут предоставлены возможности для встреч с официальными лицами Великобритании - посол
Нагорно-карабахский конфликт 8 июля 2015 17:59
Посол Азербайджана в Великобритании осудил поток необоснованных обвинений в адрес страны
Политика 20 июня 2015 09:08
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королеве Великобритании
Политика 19 ноября 2014 12:12
Делегация Сената Чехии обсудит в Баку перспективы межпарламентских отношений с Азербайджаном
Политика 28 февраля 2014 15:29
Азербайджан заинтересован в диверсификации структуры товарооборота с Чехией - посол
Бизнес 14 ноября 2013 09:51
Лента новостей
Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе
США 29 мая 23:33
Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат
Политика 29 мая 23:23
Красочная церемония открытия финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 (ВИДЕО)
Общество 29 мая 23:23
Финал Лиги Европы УЕФА в Баку: «Арсенал» против «Челси» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Общество 29 мая 23:00
МИД: Иран готов к войне с США
Политика 29 мая 22:48
В Азербайджане программы предметных олимпиад будут заранее размещаться на сайте
Общество 29 мая 22:48
Польша заинтересована в расширении торговых отношений с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 29 мая 22:45
АО "Транснефть – Подводсервис" намерено выйти на азербайджанский рынок
Энергетика 29 мая 22:38
Узбекистан будет выдавать вид на жительство гражданам 111 стран
Туризм 29 мая 22:36