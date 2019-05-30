МИД: Убийство азербайджанского военнослужащего во время визита сопредседателей МГ ОБСЕ - провокация

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с гибелью военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, в сообщении говорится: "Сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района режим прекращения огня был грубо нарушен, огнем снайпера убит военнослужащий азербайджанской армии, ставший шехидом. Особо хотим отметить, что это кровавое деяние со стороны вооруженных сил Армении, совершенное во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носит провокационный характер и служит цели сорвать переговоры по урегулированию конфликта".

В заявлении отмечается, что это кровавое деяние, которое открыто демонстрирует, что устные заявления руководства страны-оккупанта - Армении - о создании мирных условий для урегулирования конфликта, не подкреплены реальными и практическими шагами, и раскрывает истинные намерения Армении, наоборот, нанести ущерб мирным переговорам провокационной деятельностью, абсолютно неприемлемо и наносит удар по переговорному процессу.

МИД Азербайджана заявляет, что ответственность за все возможные негативные последствия этого кровавого преступления целиком и полностью лежит на Армении.

Напомним, что сегодня подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.