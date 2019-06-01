В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и самые добрые пожелания мира и благополучия Вам и всему азербайджанскому народу.

Эта знаменательная дата – хорошая возможность, чтобы отметить достигнутые Вашей страной всесторонние успехи и уверенное укрепление авторитета Азербайджанской Республики на международной арене.

Убежден, что развитие конструктивного межгосударственного диалога и последовательная реализация совместных проектов обогатит двусторонние связи и откроет новые перспективы для расширения молдавско-азербайджанского взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений во имя процветания народа Азербайджана и прошу принять уверения в моем высоком к Вам уважении", - говорится в поздравлении.

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени правительства и народа Пакистана, лично от себя передаю самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Вместе с братским азербайджанским народом эту знаменательную дату отмечает и пакистанский народ.

С чувством большого удовлетворения отмечаю уровень постоянно развивающегося сотрудничества между нашими странами.

Поддержка, оказываемая нашими странами друг другу в конфликте в Джамму и Кашмире, а также нагорно-карабахском конфликте, является свидетельством крепких братских отношений, объединяющих наши государства.

Намерен тесно сотрудничать с Вашим превосходительством в деле дальнейшего укрепления связей в интересах наших братских народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Азербайджанской Республики.

Желаю Вам успехов в работе на благо азербайджанского народа, доброго здоровья и благополучия.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше внимание и поддержку взаимодействия СВР России и спецслужб Азербайджана, направленного на обеспечение безопасности и защиту национальных интересов наших государств", - говорится в поздравлении.

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