Проводимые на оккупированных территориях Азербайджана игры - пародия на футбол - МИД

1 июня 2019 23:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Игры, проводимые так называемой "конфедерацией" на оккупированных территориях Азербайджана, которая не признается какой-либо официальной футбольной организацией и объединяет в своих рядах нелегитимные структуры, ничто иное как пародия на футбол.

Об этом в субботу сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос касательно проведение футбольного матча со стороны "конфедерации независимых футбольных ассоциаций" на территории оккупированного Нагорного Карабаха Азербайджана, сообщает Trend.

"Я не хочу оказывать услугу в поощрении данного вопроса, придавая ему значение. Как вы знаете, азербайджанская община нагорно-карабахского региона нашей страны выразила в связи с этим свой протест. Наличие среди участвующих в этих играх стран Лапландии напоминает мне сказки о "стране, покрытой снегом". На самом деле, армянская психология построена на сказках и легендах, в которые они верят", - отметила Абдуллаева.

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