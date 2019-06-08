В Баку успешно проведена оценка Палубной группы ВМС по стандартам НАТО (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО проведена самооценка второго уровня (SEL-2) по «Воспрещению действий в море» с Палубной группой Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, заявленной в Объединение Совместных Сил, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

Основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, объявленной в Объединение Совместных Сил, со стандартами Североатлантического альянса. Проведенное учение в то же время является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году.

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