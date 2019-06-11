Спикер парламента Азербайджана встретился с главой ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгием Церетели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент.

Было отмечено, что гость примет участие в парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству, которая в рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ состоится в Баку при организации Милли Меджлиса.

Мероприятие нацелено на создание Бакинской платформы диалога и сотрудничества, состоящей из депутатов Азербайджана, Германии и Турции, в рамках которой будут обсуждены пути пресечения факторов, создающих угрозу для безопасности, вопросы по укреплению взаимодоверия и диалога, подъема сотрудничества на качественно новый уровень.

Спикер пожелал Церетели успехов в выборах на пост председателя структуры, которые пройдут в рамках летней сессии ПА ОБСЕ.

Асадов напомнил, что Азербайджан более 25 лет является членом ОБСЕ, и придает значение дальнейшему углублению сотрудничества с этой структурой, рассказал о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, роли, которую страна играет в развитии международных транспортных маршрутов.

В свою очередь Георгий Церетели отметил, что ПА ОБСЕ проявляет большой интерес к дальнейшему углублению связей с Азербайджаном, в связи с чем одним из важных вопросов является проведение взаимного диалога в решении проблем, существующих в пространстве ОБСЕ. Председатель ПА ОБСЕ также выразил надежду на то, что и в будущем представляемая им структура будет прилагать усилия в этой сфере. Будучи представителем от Грузии в ПА ОБСЕ, гость выразил уверенность на дальнейшее укрепление дружбы, испокон веков существующей между двумя народами.

На приеме были обсуждены вызывающие двусторонний интерес вопросы. На встрече присутствовала вице-спикер Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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